Brand in St. Tönis : Dachstuhl eines Wohnhauses stand in Flammen

Foto: günter jungmann/Günter Jungmann 8 Bilder Großer Feuerwehreinsatz an Wohnhaus in St. Tönis.

St. Tönis In einem Wohnhaus in St. Tönis ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist noch unbekannt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden.

Das Feuer griff schnell um sich und setzte neben einer Garage, in der sich ein Auto befand, auch den Anbau und den Teil des Dachstuhls in Flammen. Verletzt wurde niemand, die Familie konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Der Löschzug St. Tönis bekämpfte den Brand mit zahlreichen Kräften und mithilfe einer zusätzlichen Drehleiter der Feuerwehr Kempen. Die Wehrmänner löschten den Brand in der Garage und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarhäuser. Unter Atemschutz ging es in das Gebäude, dabei rettet die Feuerwehr zwei Katzen.

Die Drehleiter öffnete Teile der Dachabdeckung, um gezielt gegen dort verborgene Brandnester vorzugehen. Parallel wurde von der Rückseite über den Garten der Dachstuhl mit angebautem Holzbalkon gelöscht. Nach anderthalb Stunden war das Feuer um 23.30 Uhr unter Kontrolle. Die Ursache des Brandes ist unbekannt, ebenso die Schadenshöhe.

(hd)