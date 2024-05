Winterbrauchtum in St. Tönis Droht dem Bratapfelmarkt in St. Tönis das Aus?

In St. Tönis gibt es einige Bürger, die ihrer Zeit immer voraus sind – und jetzt schon für den Herbst planen. Das ist auch gut so: Denn der Bratapfelmarkt am ersten Adventswochenende scheint in Gefahr zu sein. Gelder wurden gestrichen, und Hütten im Wert von rund 50.000 Euro müssen angeschafft werden. Wie soll das in der Kürze der Zeit noch funktionieren?