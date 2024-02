Veranstaltungen in Tönisvorst Bratapfelmarkt in abgespeckter Form?

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen“ – aber bevor ein Fest gefeiert werden kann, sind jede Menge Arbeit und Geld zu investieren. Doch selbst, wenn es an beidem nicht scheitert, können äußere Faktoren das Feiern verhindern. In St. Tönis haben in den vergangenen Jahren einige Feste nicht stattgefunden. Ein Beispiel: der Weihnachtsmarkt. Um einen Bratapfelmarkt als Nachfolger ging es jetzt im Ausschuss für Kultur, Sport, Vereine, Stadtmarketing und Städtepartnerschaft. Und die Grünen beantragten, in diesem Jahr die Tatsache zu feiern, dass die Straßenbahn in Tönisvorst seit genau 120 Jahren fährt.