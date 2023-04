Auszeichnung für Brotautomat Bäckerei von Densen erhält NRW-Preis

Mit der Auszeichnung „Meister.Werk.NRW – Nähe – Verantwortung – Qualität – Das Lebensmittelhandwerk“ werden die umfassenden Leistungen des Lebensmittelhandwerks bei der Herstellung und für die Gesellschaft in den Mittelpunkt gestellt und so stärker in der öffentlichen Wahrnehmung verankert. „Der Wettbewerb soll den Verbraucherinnen und Verbrauchern deutlich machen: Handwerkliche Produkte sind keine Alltäglichkeit, sondern ihre traditionelle Herstellung ist eine Kunst, und sie machen die wirtschaftliche und kulturelle Stärke Nordrhein-Westfalens aus“, heißt es in einem Statement von Ministerin Gorißen.