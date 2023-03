Bäckerei van Densen in St. Tönis Handwerksbrot aus dem Automaten

Im kleinen Verkaufscontainer auf dem Parkplatz der Bäckerei van Densen in St. Tönis duftet es nach frisch gebackenem Brot. In 79 verglasten, luftdichten Fächern sorgen Backwaren verschiedenster Art dafür, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Vor wenigen Tagen haben Sebastian und Nadine van Densen, die die Bäckerei in der dritten Generation betreiben, den Verkaufsautomaten in Betrieb genommen. Da „Verkaufsautomat“ recht seelenlos klingt und nicht zu den Handwerksbackwaren passt, nennen sie ihn liebevoll „Brooddöösken“. Der Grund, weshalb sich die beiden für den Automaten entschieden haben, ist allerdings ein ernster: Der Personalmangel, der die gesamte Branche plagt, macht auch vor der Bäckerei van Densen nicht Halt.