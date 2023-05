Autorenlesung für Kinder Kinderbuchautor Kai Pannen begeistert Zweitklässler in der Stadtbücherei

Alle sind sich einig, dass der erste Karl-Heinz wirklich kein schöner Zeitgenosse gewesen wäre. „Die Gurkennase hat dafür Tante Kassandra bekommen“, spielt Pannen auf die nicht ganz so sympathische Spinne in seinen Büchern an. Die Grundschüler kommen aus dem Lachen nicht mehr heraus. Kurze Zeit später kehrt wieder Ruhe ein, denn Pannen hat das Kapitel „Stürmische Zeiten“ begonnen, und das fängt spannend an. Der aus Bananen bestehende Proviant geht beim Sturm über Bord, und die Protagonisten stehen vor einem Problem, das dann für ein Abenteuer sorgt, wie die Zuhörer erfahren.