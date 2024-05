Ehrenamt in St. Tönis Alexianer-Kulturnachmittag ergibt Spende für Seelsorge

Die rund 40 überwiegend ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Notfallseelsorge sind rund um die Uhr alarmierbar, um nach Todesfällen im häuslichen Bereich, nach schweren Verkehrsunfällen oder bei der Überbringung von Todesnachrichten durch die Polizei zu unterstützen. Tutt erklärt: „Nach einer Katastrophe, einem Unfall oder dergleichen, bleiben oft Menschen zurück, die so stark von dem Geschehenen belastet sind, dass sie kaum weiterwissen. Genau hier beginnt unsere Aufgabe.“ Und er ergänzt zum Inhalt der Arbeit: „Wenn wir in eine schlimme Situation gerufen werden, bleibt die Situation schlimm, aber zwei Dinge können wir dann leisten. Das vielleicht Wichtigste, was wir machen können, ist, da zu sein und das Unerträgliche mitzutragen. Das Zweite ist, den Glauben an eine Zukunft nach der Katastrophe wach zu halten.“ So passte das Leitthema des Kulturnachmittags auch und gerade zur Notfallseelsorge: „Ein Engel für Dich!“