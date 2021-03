Agnieszka Wagner löst Markus Spranzel ab : Staffelstabübergabe im Gemeindevorstand von St. Cornelius

St. Tönis Vor drei Jahren wurden sie gegründet, die Gemeindevorstände in der katholischen Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Kempen-Tönisvorst. Markus Spranzel war ein Mann der ersten Stunde.

Die Gemeindevorstände unterstützen die beiden Pfarrer der GdG vor Ort. Sie sind Ansprechpartner für alle Belange des kirchlichen Lebens bei den Pfarreigruppen, Vereinen, kirchlichen Kindertagesstätten und natürlich für die Christen der Gemeinde. Sie nehmen Wünsche und Ideen auf und tragen sie zu den Pfarrern, in den Kirchenvorstand oder den Pfarreirat. So sind sie das Bindeglied zwischen den einzelnen Gremien und den Christen der Gemeinde. In St. Tönis gehören Pfarrsekretärin Doris Lange-Montag, Gemeindereferentin Stefanie Müller, Albert Schwarz, Anja van Thiel und jetzt Agnieszka Wagner dem Gremium an.