Aerial Hammock in St. Tönis Turnen im Tuch tut dem ganzen Körper gut

In einem großen Raum des Tönisvorster Tanzstudios Danza baumeln zwölf grüne Tücher von der Decke. Entfernt erinnern sie an Hängematten, doch sind die Stoffe dünner, und durch die U-förmige Hängung weiß man sofort: Sie laden nicht zum Ausruhen ein. Nach und nach trudelt an diesem Sonntagmorgen ein knappes Dutzend Frauen ein. Sie nehmen an einem „Aerial Hammock“-Workshop unter der Leitung von Sigrid Krause teil.