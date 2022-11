Singen der traditionellen Lieder : Laternen in den Straßen von St. Tönis

St. Tönis Rund 1300 Kinder mit selbstgebastelten Laternen, zahlreiche Besucher an den Straßen, gemeinsames Singen der Martinslieder – zum 136. Mal zog der Martinszug durch St. Tönis. Ein Lichtermeer, das nicht nur die Kinder begeisterte.

. Menschen stehen dicht an dicht entlang der Straßen in der St. Töniser Innenstadt. In den Fenstern der Häuser, die zum Zugweg gehören, hängen Laternen und Lichterketten. In Vorgärten lodern Feuerkörbe hinter Gartenzäunen. Ganze Reihen von Fensterbänken sind mit Teelichtern in kleinen Gläschen geschmückt. Und plötzlich drehen sich die Köpfe synchron in Richtung der Trommeln und Querflöten, die auf einmal zu hören sind und das Lied „Ich geh mit meiner Laterne“ angestimmt haben. Dann ertönt das Klappern von Hufen. Hoch zu Ross, eingerahmt von seinen beiden Herolden – Nele und Ruth Brunner – führt St. Martin, vielen als Robert Brunner bekannt, das Lichtermeer an.