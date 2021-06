St. Godehard Vorst : Festlicher Gottesdienst auf freiem Feld gefeiert

Vorst Auch ohne Prozession, auf die wegen der Corona-Pandemie verzichtet wurde, war es ein festlicher Gottesdienst. Die Kollekte war für das Medikamentenhilfswerk Action Medeor bestimmt.

Pfarrer Thomas Eicker, Leiter der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Kempen/Tönisvorst, ging in seiner Predigt auf die Bedeutung des Festtags ein. „An Fronleichnam feiern wir, dass Gott da ist, dass er für uns da ist“, sagte Eicker. Im Mittelpunkt stehe das Brot, das geteilt werde. „Gott fordert uns auf, das Leben miteinander zu teilen und anderen etwas abzugeben, damit für alle genug da ist.“ Dabei gehe es auch um Gemeinschaft. „Gott sagt uns: Bliebt zusammen, haltet die Gemeinschaft aufrecht.“ In Zeiten der massenhaften Kirchenaustritte sei das eine zentrale Aufgabe: „Wir können wir die Einheit wahren? Wie bleiben wir in schwierigen Zeiten beieinander?“

Die Kollekte des Fronleichnamsgottesdienstes war für das Medikamentenhilfswerk Action Medeor bestimmt, das seinen Sitz in Vorst hat. Vorstandssprecher Sid Peruvemba, der am Gottesdienst teilnahm, bedankte sich für die Unterstützung. Die Kollekte fließt in die Corona-Nothilfe für Indien. „Wir haben seit vielen Jahren gute Kontakte in Indien, sodass wir über unsere Partner schnelle Hilfe ermöglichen konnten“, sagte Peruvemba. Etliche Sauerstoffkonzentratoren zur Behandlung der Corona-Patienten seien bereits geliefert worden, nun wolle Action Medeor beim Ausbau der intensivmedizinischen Betreuung helfen.