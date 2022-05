Katholische Gemeinde St. Godehard Vorst : Godehardpreis wird am Sonntag verliehen

Vorst Üblicherweise wird der Ehrenamtspreis beim Neujahrsempfang verliehen. Da es diesen wieder nicht gab, nutzt die Gemeinde jetzt das Patronatsfest am Sonntag, 8. Mai, zur Übergabe.

Auch in diesem Jahr gab es keinen Neujahrsempfang, aber das Patronatsfest zu Ehren des Heiligen Godehard kann wieder stattfinden. „Wir wollen dieses Fest nutzen, um den Preis zu verleihen“, sagt Bräuning. Mit einem gemeinsamen Pilgerfrühstück beginnt das Patronatsfest am Sonntag, 8. Mai, 7.30 Uhr, im Haus Vorst (Anmeldung zum Frühstück bis zum 5. Mai unter Tel. 02156 978570 oder E-Mail office@godehard-vorst.de). Nach dem Frühstück findet um 8.30 Uhr eine Festmesse in der Pfarrkirche am Markt statt. Im Anschluss pilgern die Teilnehmenden über den Gotthardusweg zum Haus Neersdonk. Am Haus Neersdonk wird die Eucharistie gefeiert. Im Festzelt der Bürger Junggesellen Schützenbruderschaft auf der Gerkeswiese wird der Abschlusssegen erteilt. Im Anschluss findet etwa um 11.30 Uhr die Verleihung des Godehard-Preises statt.