St. Cornelius in St. Tönis : Mitmachen beim lebendigen Adventskalender

Die Organisatoren sind zuversichtlich, dass die Aktion wieder in gewohnter Form stattfinden kann – wie zuletzt 2019. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

St. Tönis Der Pfarreirat von St. Cornelius in St. Tönis sucht wieder Gastgeber für die beliebte Adventsaktion. Anmelden kann man sich noch bis zum 31. Oktober.

Es ist wieder so weit: Beim Pfarreirat von St. Cornelius laufen die Vorbereitungen zum „Lebendigen Adventskalender“ an. Auch wenn es bis zum 1. Dezember, dem Start der beliebten Aktion, noch eine Weile hin ist, können sich Menschen, die Gastgeber sein möchten, ab sofort und noch bis zum 31. Oktober bei der Organisatorin Barbara Schulz per E-Mail unter adventskalendercornelius@gmail.com melden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Lebendigen Adventskalender in diesem Jahr wieder in seiner ursprünglichen Form durchführen können, nämlich vor den Türen und geschmückten Fenstern der Gastgeber und Gastgeberinnen“, sagt Barbara Schulz. In den vergangenen zwei Jahren fand die Veranstaltung aus Coronaschutzgründen in der Pfarrkirche St. Cornelius statt. Auch in diesem Jahr gebe es Corona-Schutzregeln zu beachten, sagt die Organisatorin, aber der Pfarreirat sei optimistisch, dass es wieder möglich ist, „Fensterchen“ und „Türchen“ in der Stadt zu besuchen.

Los gehen soll es am 1. Dezember. Bis zum Heiligen Abend soll dann nach Möglichkeit jeden Abend um 18 Uhr vor einem anderen Haus ein Türchen geöffnet werden. Die Gastgeber und Gastgeberinnen gestalten dabei ein kleines Programm von 15 bis 30 Minuten mit Gedichten, Gesang, Geschichten, Gedanken, Gebeten oder Instrumentalmusik. Anschließend soll der besinnliche Moment in gemütlicher Atmosphäre bei Gebäck und einem warmen Getränk ausklingen. Die Gestaltung des Fensters und des kleinen Programms liegt in der Hand des jeweiligen Gastgebers. „Das macht den besonderen Charme der Abende aus“, sagt die Organisatorin, die sich über viele Teilnehmende freut.

