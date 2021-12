Pfarrkirche St. Cornelius in St. Tönis : Erstes Türchen des lebendigen Adventskalenders geöffnet

St. Tönis Jeden Dienstag und Donnerstag um 18 Uhr gestalten eine andere Familie, eine Institution, ein Verein oder eine Schule ab jetzt ein „Türchen“. Am Dienstagabend wurde das Erste geöffnet.

Mit Orgelmusik und einem Geigenspiel, mit Gedichten, besinnlichen Texten und Gedanken zum Thema Advent haben einige Mitglieder des Pfarreirats und ihre Kinder am Dienstagabend das erste Türchen des „Lebendigen Adventskalenders“ in St. Tönis geöffnet. Wegen der Corona-Pandemie findet die besinnliche halbe Stunde in diesem Jahr in der Pfarrkirche St. Cornelius statt. Jeden Dienstag und Donnerstag um 18 Uhr gestalten eine andere Familie, eine Institution, ein Verein oder eine Schule ab jetzt ein „Türchen“. Musik, Gedichte, eine Geschichte oder Gedanken zum Weihnachtsfest – die Gestaltung des Programms liegt in der Hand der „Türchenöffner“.