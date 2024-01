Spielwaren Lessenich in St. Tönis So findet man den passenden Tornister

Alexander läuft sofort auf ein bestimmtes Modell zu und möchte den Tornister direkt anprobieren. „Das ist eigentlich immer so, die Eltern sind meist die, die unentschlossen sind“, sagt Andreas Lessenich von Spielwaren Lessenich in St. Tönis aus jahrelanger Erfahrung. Seit mehr als zehn Jahren verkauft er in seinem Geschäft schon Schulranzen. Dazu gibt es allerlei Zubehör. Bei so vielen Marken und Modellen kann man schnell den Überblick verlieren. Worauf man achten sollte und was wirklich zählt beim Tornisterkauf, weiß Lessenich genau.