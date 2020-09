Auszeichnung für Spielwarengeschäft in St. Tönis : Lessenich ist Deutschlands Lieblingsladen

Stefan (li.) und Andreas Lessenich führen das gleichnamige Spielwarengeschäft in der St. Töniser Fußgängerzone in vierter Generation. Foto: Norbert ­Prümen Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Eine bundesweite Auszeichnung zum Lieblingsladen, ein Förderbescheid und ein neuer Auszubildender: Bei Spielwaren Lessenich in St. Tönis gibt es aktuell gleich dreimal Grund zur Freude.

„Aller guten Dinge sind drei“ lautet eine Redensart, und bei Spielwaren Lessenich in St. Tönis trifft sie zu. Für die Brüder Andreas und Stefan Lessenich, die das Einzelhandelsgeschäft in der vierten Generation führen, bedeuten die Entwicklungen nach der schwierigen Zeit während des Corona-Lockdowns eine große Erleichterung.

Die Brüder sehen ihre Zukunft weiterhin in einem stationären Ladenlokal, das zum Sehen und Anfassen der Produkte einlädt und in dem fachliche Beratung geboten wird. Dennoch wollen sie sich ein zusätzliches Standbein aufbauen: „Wir möchten nicht unvorbereitet sein, sollte es nochmals zu einem solchen Lockdown oder etwas in dieser Art kommen. Daher möchten wir unseren Internetauftritt überarbeiten und zusätzlich einen Webshop einrichten“, erläutert Stefan Lessenich.

Inzwischen sei eine Normalität eingekehrt, fügen sie an. Unter den bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht und Abstandhalten hat sich das Geschäft normalisiert. Trotz der gerade schwierigen Lage haben sich die Lessenichs dafür entschieden, wieder einen Auszubildenden einzustellen. Am 1. August wurde das Team so auf sechs Personen aufgestockt. „Wir glauben an den Einzelhandel vor Ort, wo die Kunden Waren erleben können“, sagen die Lessenichs.