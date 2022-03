Traditionsgeschäft in St. Tönis : Spielwaren Lessenich ist „Laden des Jahres“

St. Tönis „Anfassbar gut“ ist eine Initiative des Versicherungsunternehmens Signal und des Handelsverbands Deutschland zur Stärkung des lokalen Einzelhandels. Spielwaren Lessenich wurde jetzt zum „Laden des Jahres 2022“ gekürt.

. Was wir Besonderes machen? Den Kunden ein Sortiment zu bieten, das etwas anders ist als das in den Spielwarenabteilungen der großen Kaufhäuser. Wir wollen unsere Kunden überraschen und unterhalten“, sagt Andreas Lessenich von Spielwaren Lessenich an der Hochstraße in St. Tönis. Das Geschäft, das er mit seinem Bruder Stefan in der vierten Generation führt, ist jetzt mit dem Titel „Anfassbar Gut – Laden des Jahres 2022“ ausgezeichnet worden. „Die Freude im Team von Spielwaren Lessenich ist natürlich riesig, besonders nachdem die vergangenen beiden Jahre wegen der Pandemie sehr herausfordernd waren, wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt Lessenich.