Fast 40.000 Euro : Spendenrekord bei Action-Medeor-Weihnachtsgala

Vorst/Krefeld Die Gäste im Seidenweberhaus in Krefeld spendeten fast 40.000 Euro.

„Wir sind sehr dankbar, dass uns die Menschen mit ihren Spenden helfen, andere Menschen in Not zu unterstützen“, sagte Vorstandssprecher Bernd Pastors nach der Veranstaltung, die am Dritten Advent im Seidenweberhaus in Krefeld stattfand. Das Vorster Medikamentenhilfswerk leistet medizinische Nothilfe in Kriegs- und Katastrophenfällen und führt nachhaltige Entwicklungsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika durch.