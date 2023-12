Kita und Spielplatz an der Sternstraße in St. Tönis SPD fragte nach der Meinung der Anwohner

„Wo ist unser Spielplatz?“, „Gebt Kindern Raum“: Mit gebastelten Protestschildern waren die Kleinsten aus dem Viertel mit dabei. Die SPD Tönisvorst hatte am Samstagmorgen ihren Falt-Pavillon auf der grünen Wiese an der Sternstraße in St. Tönis aufgebaut und lud die Anwohner zum Gespräch: Thema war eine neue Kita und ein Spielplatz zwischen Sternstraße und Ostring. Hans Joachim Kremser und Helge Schwarz waren vor Ort, um für diesen Standort zu werben.