Unternehmen wandern ab : SPD will mehr Flächen fürs Handwerk

Auf dem ehemaligen Cray-Valley-Gelände an der Mühlenstraße in St. Tönis tut sich seit Jahren nichts. Alternativen müssten her, sagt die SPD. Foto: Marc Schütz

Tönisvorst Einen „Handwerkerhof“ können sich die Tönisvorster Sozialdemokraten im Gebiet am Pegels Landmarkt vorstellen. Ohne Handwerker und Gewerbetreibende funktioniere die Stadt nicht, sagen sie.

Die Tönisvorster SPD möchte dafür sorgen, dass es in der Stadt mehr Gewerbeflächen gibt – denn die sind Mangelware. „Wir müssen dringend etwas tun, die Leute hauen ab“, sagt SPD-Fraktionsgeschäftsführer Hans-Joachim Kremser. Die Idee der Sozialdemokraten: In der Umgebung des Landmarkts Pegels, nördlich des Krefelder Wegs, im Bereich der L379, könnten Gewerbeflächen ausgewiesen werden, um dort einen Ort zu schaffen, an dem Handwerksfirmen und Gewerbe ein Miteinander finden, ähnlich einem Gründerzentrum, „in dem sich Handwerker selbstständig machen und dort wachsen können“, erläutert Kremser. „Wir wollen dort nicht alles zubetonieren“, betont er. Und es gehe auch nicht darum, dort den großen Gewerbesteuerzahler anzusiedeln.

Einen entsprechenden Antrag hat die SPD jetzt gestellt; dieser soll zunächst im Ausschuss für Planung, Regionalplanung und Infrastruktur, dessen Vorsitzender Kremser ist, behandelt werden. Der Haken: Die Flächen, um die es geht, sind im Regionalplan derzeit noch als landwirtschaftliche Flächen ausgewiesen. Die Sozialdemokraten bringen daher einen Flächentausch ins Spiel, über den mit der Bezirksregierung gesprochen werden müsste. Am großen Kreisverkehr am Burger-King-Restaurant und in der Erweiterung des Gewerbegebiets Tempelshof seien Gewerbeflächen ausgewiesen, die aber nicht als solche genutzt würden und von der Stadt nicht zu erwerben seien, weil die Eigentümer nicht verkaufen wollen, sagt Kremser.