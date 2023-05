In der Stadt fehlen Betreuungsplätze Tönisvorster SPD setzt sich für weitere Kitas ein

In einem Antrag fordert die SPD die Tönisvorster Stadtverwaltung auf, eine Reihe von Vorschlägen auf Machbarkeit zu überprüfen und Lösungsansätze zur Entscheidung vorzustellen. So soll die Verwaltung beispielsweise alle Bauflächen in St. Tönis und Vorst überprüfen – sowohl eigene Flächen als auch Ankaufflächen. Die SPD wird aber auch konkret und schlägt vor, vorrangig den Bolzplatz an der Berliner Straße, die Freifläche zum Süd-/Ostring an der Sternstraße, die Laschenhütte in der Nähe der Franziska Baracks sowie die ehemalige Kita an der Feldstraße einer Machbarkeitsstudie zu unterziehen.