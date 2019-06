Spendenaktion : Sparkasse sammelt alte D-Mark für Action Medeor

Thomas Lengwenings und Horst Klausmann von der Sparkasse Krefeld freuen sich mit Siegfried Thomaßen (Vorstand der Sparkasse Krefeld und ehrenamtlicher Präsident von Action Medeor), Action-Medeor-Vorstand Bernd Pastors und Spenderin Karin Jungebloed über den Start der Aktion. Foto: Action Medeor

Tönisvorst Mit einer ungewöhnlichen Aktion wenden sich die Sparkasse Krefeld und das Vorster Medikamentenhilfswerk Action Medeor an die Öffentlichkeit: Sie rufen dazu auf, alte D-Mark-Bestände zu spenden, um damit Menschen in Not zu helfen.

„Viele Leute haben noch alte D-Mark-Scheine und -Münzen zu Hause, scheuen aber das komplizierte Umtauschverfahren“, erläutert Sparkassen-Vorstand Siegfried Thomaßen. Das alte Geld kann man nämlich seit 2002 nicht mehr ohne Weiteres bei seiner Hausbank eintauschen, sondern muss es bei einer Filiale der Bundesbank einreichen.

Mit der Spendenaktion wollen Sparkasse und Action Medeor diesen Weg jetzt verkürzen: Sie sammeln das Geld ein, tauschen es bei der Bundesbank um und verwenden es anschließend, um Menschen in Not zu helfen. „Schon kleine Summen können dabei viel bewirken“, erläutert Bernd Pastors, Vorstandssprecher von Action Medeor. „Mit 10 Mark oder umgerechnet rund 5 Euro zum Beispiel können wir fünf Kinder in Afrika gegen Malaria behandeln, die sonst vielleicht an der Krankheit sterben würden. Mit 50 Mark können wir zehn mangelernährte Kinder ein Jahr lang mit Vitaminpräparaten stärken.“

In 21 Filialen der Sparkasse Krefeld stehen ab sofort Spendenboxen bereit, die mit alten D-Mark-Beständen „gefüttert“ werden können. Wer möchte, kann seine alten Scheine und Münzen auch direkt bei Action Medeor abgeben. „Ab einem Betrag von 20 D-Mark stellen wir gerne eine Spendenquittung aus“, so Pastors.

Auslöser und Ideengeber für die Aktion war übrigens eine Spende der langjährigen Spenderin Karin Jungebloed aus Willich. Sie fand vor einiger Zeit ganz unverhofft einen größeren Betrag alter D-Mark-Scheine in ihrem Haus. Und sie entschied sich, Gutes damit zu tun, also spendete sie den Betrag an Action Medeor.