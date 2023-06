Sparkasse in St. Tönis Nach Angriff auf Geldautomaten – zweiter Sprengsatz gefunden

Aufkleber und auffällige Plakate mit der Aufschrift „Geldautomaten-Angriff sinnlos!“ haben auch die Sparkassen-Filiale an der Ringstraße/Ecke Krefelder Straße in St. Tönis nicht davor bewahren können, Ziel von Geldautomaten-Sprengern zu werden: In der Nacht zu Freitag – es war gegen 2.35 Uhr – wurden die Anwohner durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Am Morgen danach, bei Tageslicht, wird die Wucht der Explosion sichtbar: Die Fenster sind zerborsten, Scherben liegen meterweit verstreut vor dem Gebäude. Die Ringstraße und die Krefelder Straße sind gesperrt, weil die Polizei nach möglichen weiteren Sprengsätzen sucht. Ob die Täter Beute machten, steht noch nicht fest. Die gute Nachricht: Personen kamen nicht zu Schaden, denn über der Bank befinden sich keine Wohnungen, sondern lediglich Geschäftsräume, in denen sich in der Nacht niemand aufhielt.