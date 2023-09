Nach schwerem Erdbeben Sondierungsteam von Action Medeor ist in Marokko

In einem ersten Schritt stellte Action Medeor 30.000 Euro Soforthilfe bereit. „Es geht jetzt darum, dass die Erdbebenopfer medizinisch erstversorgt, mit dem Nötigsten ausgestattet und möglichst schnell sicher untergebracht werden“, schilderte Sid Peruvemba, Vorstandssprecher von Action Medeor am Samstagmorgen die Situation. Inzwischen ist das Tönisvorster Hilfswerk vor Ort und hat erste Eindrücke im Atlas-Gebirge gesammelt. Das Bergdorf Asni beispielsweise sei zu 50 Prozent zerstört, sagt Action-Medeor-Pressesprecher Markus Bremers, der selbst mit nach Marokko geflogen ist. Die Menschen dort hätten Schreckliches erlebt, manche hätten seit Tagen nicht geschlafen. Viele übernachten in von der marokkanischen Regierung bereitgestellten Zelten, die jedoch nicht winterfest seien.