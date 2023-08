Der Pfarreirat lädt ein Sommertrödel rund um St. Cornelius in St. Tönis

St. Tönis · Wegen des großen Erfolgs im Vorjahr richtet der Pfarreirat von St. Cornelius auch in diesem Sommer wieder einen Trödelmarkt aus. Rund um die St. Töniser Kirche in der Ortsmitte wird am Samstag, 2. September, von 10 bis 15 Uhr getrödelt.

21.08.2023, 17:35 Uhr

Die Trödeltische sind bereits alle vergeben (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

„Die Resonanz war riesig“, sagt eine Sprecherin des Pfarreirats, „alle 60 Standplätze waren schnell vergeben. Und wir haben noch eine Warteliste.“ Beim Sommertrödel rund um St. Cornelius handelt es sich um einen reinen Second-Hand-Markt. Neuware und Kunsthandwerk sowie kommerzielle Händler und Händlerinnen sind nicht vorgesehen. Damit die Geselligkeit nicht zu kurz kommt, bietet der Pfarreirat eine Cafeteria mit Kuchenbuffet an. Die Kuchen spenden die Händler und Händlerinnen. Der Erlös aus dem Verkauf sowie die Standgebühr gehen an das Tönisvorster Hilfswerk Action Medeor. Seit einiger Zeit unterstützt der Pfarreirat eine Hebammenschule in Sierra Leone, die von Action Medeor und der Caritas betreut wird. Im Vorjahr kamen beim Trödelmarkt 545 Euro für die Hebammenschule zusammen.

(msc)