Sommergespräch mit den Tönisvorster Grünen : „Werden weiter entscheidende Rolle spielen“

Jürgen Cox und Britta Rohr sind die Sprecher der Tönisvorster Grünen. Sein Amt als Fraktionschef gibt Cox zum 1. August an Roland Gobbers ab. Foto: Marc Schütz

Tönisvorst Die Parteisprecher der Tönisvorster Grünen, Britta Rohr und Jürgen Cox, über die schlechte Stimmung im Stadtrat, den Campus und grüne Ideen für die Apfelstadt.

„Ja, die schlechte Stimmung im Stadtrat nervt, aber sie ist nicht der Grund für meinen Rückzug“, sagt Jürgen Cox, der in seiner Funktion als Vorsitzender der Tönisvorster Grünen-Ratsfraktion zum letzten Mal am Sommergespräch mit unserer Redaktion teilgenommen hat. An seiner Seite: Parteisprecherin, Britta Rohr, die die Tönisvorster Grünen im Tandem mit Cox führt. Sprecher will Cox auch zunächst noch bleiben, doch die Fraktion führt ab 1. August offiziell Roland Gobbers. „Die neue Generation soll jetzt in die erste Reihe treten, denn wir gehen davon aus, dass die Grünen weiterhin eine entscheidende Rolle in der Tönisvorster Politik spielen wird“, sagt der 60-jährige Cox. „Neue Ideen, neue Impulse sollen reinkommen.“

Vielleicht entstehe durch den Wechsel ja eine andere Gesprächskultur im Rat, sagt Cox. Denn er sei durchaus ein emotionaler Mensch, gibt er zu. Die vergangenen zweieinhalb Jahre als Fraktionsvorsitzender seien für ihn die größte Herausforderung seiner politischen Laufbahn gewesen, sagt Cox – „und das liegt an Teilen der CDU“. Ob die Übernahme des Notarztdienstes der Stadt durch den Kreis Viersen oder die Situation auf dem St. Töniser Wochenmarkt: „Die CDU hat schwarzgesehen, aber es ist gut ausgegangen. Es wurde ein Skandal herbeigeredet, statt lösungsorientiert an die Sache heranzugehen“, sagt Cox und betont, dass die Zusammenarbeit beispielsweise mit den CDU-Mitgliedern Christiane Tille-Gander oder Christina Marpe sehr konstruktiv sei. „Man tauscht sich aus. Das fehlt bei der Fraktionsführung der CDU“, so Cox.

Info Zigarettenkippen vor Kitas und Grundschulen Ein weiterer Antrag der Grünen sieht vor, dass die Stadt zwischen Hülser Straße und Feldstraße zusätzliche Aschenbecher aufstellt und auf die Gefahren von Zigarettenkippen für Kinder und Umwelt hinweist. Im Idealfall könnten die Grundschulen einen entsprechenden Flyer auch als Anlass nehmen, mit den Schülern ein Projekt zum Thema Müllvermeidung und Umweltschutz durchzuführen.

Stimmungskiller Nummer 1 im Tönisvorster Stadtrat ist allerdings das St. Töniser Campus-Projekt, das entgegen mancher Behauptung „nie von vornherein beschlossene Sache war“, sagt Jürgen Cox, auch wenn sich die Grünen früh grundsätzlich für die Idee Campus ausgesprochen hätten. Doch natürlich müsse und werde man auf sich verändernde Bedingungen und die Erkenntnisse aus dem neuen Schulentwicklungsplan reagieren. „Aber was kann man gegen neue Schulen und Klimaschutzsiedlungen haben?“, fragt sich Cox. „Der Begriff ,Campus‘ steht doch schon im Stadtentwicklungskonzept“, sagt Britta Rohr. „Mobilität, Klimaschutz, Schulen, Veranstaltungsräume: alles Begriffe, die auch im Campus-Projekt behandelt werden.“ Nun warte man auf eine entscheidungsreife Vorlage der Verwaltung in der September-Sitzung des Rates zum Thema Campus.

„Mancher hat so gegen Campus gearbeitet, dass man sich nicht mit den guten Dingen darin für unsere Stadt beschäftigt hat. Wir sollten für neue Ideen offen sein und nicht versuchen, sie zu zerreden“, sagt Cox, und Rohr kritisiert auch die Bürgerinitiative „Campcorn“, deren „Fragestellung nicht ganz fair“ gewesen sei. Untergegangen sei zudem, dass der Neubau der Stadtverwaltung auf der Ackerfläche am Wasserturm beschlossen sei, also auf dem Feld auf jeden Fall gebaut werde. Vielen sei das aber nicht klar. Der jetzige Verwaltungsbau an der Bahnstraße sei veraltet, sagt Cox. „Kein Wunder, dass die Stadt kein qualifiziertes Personal findet.“ Auch hier sei viele Jahre lang geschlafen worden.

Zum Schlafen sei nun in vielen Bereichen keine Zeit mehr, so Rohr und Cox. Das Integrierte Klimaschutzkonzept des Kreises Viersen, an dem die Stadt Tönisvorst teilnimmt, zeige, „dass die Zeit gegen uns spielt“, so Rohr. Daher brauche es nun schnell effektive Maßnahmen. Fotovoltaikanlagen gehören für die Grünen auf jedes öffentliche Gebäude, wenn möglich, doch auch für private Haushalte brauche es weitere Förderprogramme, die man sich auch von der Landesregierung erhoffe. Denn: „In Tönisvorst gibt es viele Eigenheime aus den 60er-Jahren“, sagt Britta Rohr.

Eine städtische Förderung von Lastenfahrrädern gibt es nach einem Antrag der Grünen bereits, doch nun müsse auch die Infrastruktur für diese Fortbewegungsmittel in der Stadt verbessert werden. Doch nicht nur Lastenradfahrer, sondern alle Radler sollen bessere Bedingungen in Tönisvorst vorfinden. „Wir hoffen, dass bis Ende des Jahres Fahrradstraßen umgesetzt werden.“ Auf solchen steht die Verkehrsfläche vorrangig – aber nicht ausschließlich – den Radfahrern zur Verfügung. Zudem finden die Grünen, dass an den Schulen im Corneliusfeld die Verkehrssicherheit, insbesondere für Radfahrer und Fußgänger verbessert werden sollte. Dies soll durch Vorrang für den Radverkehr bei der Querung der Corneliusstraße, eine klare Abgrenzung des Radweges am Parkplatz und Einbahnstraßen auf dem Parkplatz erreicht werden. Womöglich könne auch ein versetzter Schulbeginn die Situation entzerren.