19. April in Tönisvorst : Fit mit Doc Esser für den Apfelblütenlauf

2015 war der Apfellauf klein gestartet, inzwischen nehmen rund 1700 Läufer daran teil. Foto: Prümen, Norbert (nop)

Tönisvorst Ab 1. Februar können sich Interessierte für die Strecken durch die Tönisvorster Apfelplantagen anmelden. Neben dem Fünf- und dem Zehn-Kilometer-Lauf soll es wieder einen Halbmarathon geben. Es gibt prominente Unterstützung.

Annica Schüller ist begeistert, was aus ihrer Idee von einst geworden ist. „Wir sind mit 300 Leuten gestartet, und ich stand auf einer Bierzeltgarnitur, um zu den Menschen zu sprechen“, erinnert sich die 31-Jährige. Inzwischen nehmen an dem Apfelblütenlauf durch die Tönisvorster Apfelplantagen jährlich gut 1700 Läufer teil, rund 5000 Besucher schauen sich das Spektakel entlang der Strecken an, und Schüller moderiert längst über ein Mikrofon. Für die sechste Auflage am 19. April bekommen die Organisatoren nun prominente Unterstützung: Gesundheitsexperte „Doc Esser“ vom WDR wird eine Laufgruppe auf die Teilnahme vorbereiten.

Start- und Zielpunkt ist wie in den Vorjahren bei Action Medeor in Vorst. Das Medikamentenhilfswerk erhält für jeden Start eine Spende von mindestens fünf Euro, die in der Not- und Katastrophenhilfe eingesetzt wird, wie Vorstandssprecher Sid Peruvemba beim Pressegespräch zum Apfelblütenlauf am Freitagvormittag erläuterte: „Mit den fünf Euro können zehn Menschen drei Monate lang medizinisch versorgt werden.“ Insgesamt sind bei dem Lauf seit 2015 knapp 50.000 Euro an Spenden zusammengekommen.

Apfelkönigign Melanie (hinten) freut sich mit den vielen Organisatoren und Bürgermeister Thomas Goßen (5.v.li.) auf den Apfelblütenlauf. Foto: Emily Senf

Info Fünf Euro Spende je Start für Action Medeor Gebühren Die Teilnahmegebühren für die Läufer sind wie im Vorjahr geblieben: für den Fünf-Kilometer-Lauf 9,50 Euro, für den Zehn-Kilometer-Lauf 14,50 Euro, für den Halbmarathon 19,50 Euro sowie für den Kinder-/Bambini-Lauf 2,50 Euro. Spende Dazu kommt jeweils eine Spende von mindestens fünf Euro für Action Medeor.

Die größtenteils asphaltierten Strecken durch die Huverheide wurden 2018 durch den Verband offiziell vermessen, so dass die Läufe auch in die Wertungen der Sportler aufgenommen werden können. Wie Schüller als sportliche Leiterin des Apfelblütenlaufs erläuterte, hat sich der Blockstart beim Fünf-Kilometer-Lauf, bei dem es mit Abstand die meisten Teilnehmer gibt, bewährt. Er entlastet die Strecke und ermöglicht, insgesamt mehr Läufer starten zu lassen. Dazu gibt es einen Lauf über zehn Kilometer und einen Halbmarathon sowie Läufe für Kinder und Bambini. Bis zu 1700 Teilnehmer können sich im Vorfeld im Internet anmelden. Ab Samstag, 1. Februar, ist die Anmeldung freigeschaltet. Sie ist möglich über die Internetseite www.­apfelbluetenlauf.de. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass es vor Ort keine Möglichkeit zur Nachmeldung geben wird. Die Teilnehmer können die Unterlagen im Meldebüro in der Tiefgarage von Action Medeor an der St. Töniser Straße 21 abholen; am Freitag und Samstag, 17. und 18. April, zwischen 16 und 19 Uhr sowie am Tag des Laufs ab 9 Uhr.

Im vergangenen Jahr war der jüngste Teilnehmer drei, der älteste 78 Jahre alt. Die schnellste Läuferin des Halbmarathons kam mit einer Zeit von 1:31 ins Ziel, der schnellste Läufer mit 1:20. Beim Zehn-Kilometer-Lauf lief die schnellste Frau 39 Minuten, der schnellste Mann 34 Minuten, und beim Fünf-Kilometer-Lauf erreichte die erste Frau nach 20 Minuten die Ziellinie, der erste Mann nach 17 Minuten.

Heinz-Wilhelm „Doc“ Esser vom WDR betreut eine Laufgruppe. Foto: RP/Melanie Zanin

Rund 100 Helfer sorgen im Vorfeld und am 19. April dafür, dass die Veranstaltung gelingt. Bei Action Medeor wird es wieder ein Rahmenprogramm geben, unter anderem mit Musik und Essensständen. Ab dem Wilhelmplatz in St. Tönis verkehrt ein Shuttlebus. Durch den Tag führen wie in den vergangenen Jahren Fernsehmoderator Dieter Könnes und die ehemalige Tönisvorster Apfelkönigin Schüller.