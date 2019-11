St. Tönis : Schüler tauchen die Stadt beim Martinszug in buntes Licht

St. Tönis Nach dem Zug der Kita-Kinder am Montag führte am Dienstag der große Martinszug der Schulen durch St. Tönis. Etliche Zuschauer waren gekommen.

Nach dem fast zweistündigen Zug versammeln sich alle Teilnehmer am Pastorswall. Auf dem Hügel im Park brennt ein großes Feuer, an dem Jupp Beudels als armer Mann sitzt. „Erbarmt Euch, Herr, ob meiner Not und gebt mir eine Gabe. Mir fehlt das Kleid, mir fehlt das Brot, und arm ist meine Habe“, ruft er dem vorbeireitenden Soldaten zu. „Bruder, Du in dieser Kälte, ohne Heimat, ohne Haus. Keiner hat mit Dir Erbarmen, schaut nach Deiner Not sich aus“, antwortet Martin. Und wieder wendet sich der Bettler an ihn: „Ich bitt’ Euch, Herr, geht nicht vorbei, habt Mitleid mit mir Armem.“ So bleibt Martin stehen, zieht das Schwert und spricht: „So nimm die Hälfte meines Mantels, den ich gerne mit Dir teil. Sprich von Dank nicht, lieber Bruder, denn mich treibt sehr große Eil.“