Stadtkulturbund Tönisvorst Frohsinn gab’s in St. Tönis auch noch am Aschermittwoch

Von wegen „Am Aschermittwoch ist alles vorbei.“ Im Corneliusforum in St. Tönis ging es am Mittwochabend weiter mit dem Frohsinn. Auf Einladung des Stadtkulturbunds Tönisvorst moderierte Helmut Sanftenschneider, bekannt durch die Ruhrgebietsshow „N8Schnittchen“, den traditionellen Kabarettabend am Aschermittwoch. Gut 100 Gäste kamen und amüsierten sich köstlich über die lustigen Geschichten des Poetry Slammers Sascha Thamm aus Remscheid, die Lieder und Witze, die Sven Bensmann aus Osnabrück zum Besten gab, und das Programm von Martin Fromme aus Wanne-Eickel.