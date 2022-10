Schicken Sie uns Ihre Herbstbilder : Die schönen Seiten des Herbstes

Nicht nur der Landschaftspark am Wasserturm in St. Tönis hat derzeit vor allem eines zu bieten: Viele Farben im Sonnenlicht. Der Herbst lädt ohnehin zu ausgedehnten Spaziergängen ein, bei denen sich immer wieder schöne Fotomotive bieten.

Schicken Sie uns bis zum 26. Oktober Ihr Lieblingsmotiv unter Angabe des Namens des Fotografen und des Ortes, an dem das Bild entstanden ist, per E-Mail an kempen@rheinische-post.de. Wir veröffentlichen die schönsten Bilder unserer Leser dann im Internet auf www.rp-online.de/kempen.