Karneval in Willich und Tönisvorst So lief Karneval aus Sicht der Ordnungsämter

Karneval ist vorbei, die Narrenkappen sind abgesetzt, die fünfte Jahreszeit ist seit dem Mittwoch offiziell beendet. Für die Verantwortlichen der Städte ist das auch der Zeitpunkt, Bilanz zu ziehen. Was lief gut, was waren Probleme, die in künftigen Jahren behoben werden sollten oder könnten?