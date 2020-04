Rupert-Neudeck-Gesamtschule : Tönisvorster Gesamtschule ist im Corona-Modus

Susanne Köllen, Abteilungsleiterin der Stufen acht bis zehn, und Schulleiter Andreas Kaiser vor dem Desinfektionsspender am Eingang des Gebäudes Kirchenfeld. RP-Foto: Senf Foto: Emily Senf

Tönisvorst Zumindest die Zehntklässler der Rupert-Neudeck-Gesamtschule haben seit einigen Tagen wieder Präsenz-Unterricht. Schulleiter Andreas Kaiser bemängelt die Kommunikation des Schulministeriums.

Wer in die Rupert-Neudeck-Gesamtschule (RNG) will, der läuft zunächst im Kreis. Nach dem Desinfektionsspender am Eingang geht es links herum, entweder im Erdgeschoss oder die Treppe hoch in den ersten Stock. Orangefarbene Pfeile und Absperrband weisen den Weg, Stühle halten die Türen zu den Fluren auf, damit niemand die Griffe berühren muss. Die Gesamtschule befindet sich im Corona-Modus: Seit einigen Tagen werden wenigstens die Zehntklässler wieder in der Einrichtung unterrichtet – natürlich unter besonderen Schutzvorkehrungen.

Der Rundweg in dem Gebäude in Kirchenfeld führt nur in eine Richtung und dient dazu, dass sich die Schüler auf ihren Wegen kaum begegnen. Die Einhaltung der Abstandsregeln gehört zu den Auflagen, die den Schulen auferlegt wurden, um wieder Präsenz-Unterricht durchführen zu können. Seit Donnerstag sind die Schulen in NRW für Abschlussprüflinge wieder geöffnet. An der RNG, einer Schule im Aufbau, sind die ältesten Schüler in der Jahrgangsstufe 11, also befinden sich derzeit nur die 114 Zehntklässler vor Ort. „Wir haben Glück“, sagt Schulleiter Andreas Kaiser, „mit Abiturienten wären wir doppelt belastet“. Von den 70 Lehrern fallen 21 wegen Krankheit, Schwangerschaft oder Vorerkrankungen aus.

Während in anderen Schulen wie dem Norbert-Gymnasium Knechtsteden in Dormagen der Präsenz-Unterricht nach nur zwei Tagen wegen eines Corona-Falls wieder eingestellt wurde, laufe es in der RNG bislang gut, berichtet Kaiser. Am Donnerstag gab es für die Zehntklässler eine Einführung, seit Freitag werden die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch unterrichtet, jeweils sechs Stunden pro Woche in Gruppen von etwa acht Schülern. „Das ist sehr angenehm“, sagt Oberstufenleiterin Birgit Sokol, die gerade Deutsch unterrichtet. „Negativ ist aber, dass man an die Schüler nicht rankommt“, sagt sie. Ihnen mal über die Schulter blicken oder etwas aus der Nähe zu zeigen, sei nicht drin.

Etliche der Schüler sind froh, dass sie wieder in die Schule gehen können. „Man kann mal wieder ein paar Leute sehen“, sagt Marvin (17). Vivienne (16) sagt: „Alleine zu Hause ist es viel schwieriger zu lernen.“ Trotz allem fühlen sie sich auf die Prüfungen Mitte Mai gut vorbereitet. In den vergangenen Wochen wurden sie digital mit Aufgaben versorgt. Zudem: „Es ist eine Beruhigung, dass die Zehnerprüfungen nun nicht zentral gestellt werden“, sagt Kaiser. So können die Lehrer für ihre Schüler planen, und die müssen nicht befürchten, dass etwas auftaucht, dass nicht zuvor im Unterricht durchgenommen wurde.

Immer den nötigen Abstand einzuhalten, sei gar nicht so einfach, berichtet Anissa (16): „Manchmal vergisst man es einfach.“ Darum führt die RNG ab Montag eine Maskenpflicht ein, wie Kaiser berichtet. Weil dafür Masken gestellt werden müssten, über das Schulministerium aber bislang noch nichts eingetroffen sei, habe er sich auf Schulkosten selbst um 200 Stück bemüht.