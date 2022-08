Auch für die Hilfe in der Ukraine ist Action Medeor auf Spenden angewiesen. In der Region gab es in den vergangenen Monaten unzählige große und kleine Aktionen von Vereinen, Firmen, Schulen oder Privatpersonen, die Geld gesammelt haben. So sammelten die Schüler der Gemeinschaftsgrundschule Vorst unter dem Motto "Wir laufen für den Frieden in der Ukraine".