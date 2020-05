Tipp der Woche : Joggingrunde durch Vorst

Vorst In Zeiten, in denen Freizeitmöglichkeiten eingeschränkt sind, entdecken viele Menschen die natürlichste Art der Fortbewegung ganz neu: das Laufen. Wir stellen eine Runde durch Vorst vor.

Start und Ziel für die knapp sieben Kilometer lange Runde ist der Parkplatz am Waldstück Rottheide an der Oedter Straße, Ecke Gotthardusweg. Von dort geht es zunächst über einen unbefestigten Weg stadteinwärts die Oedter Straße entlang, bis der Läufer nach etwa 200 Metern links auf die ehemalige Schluff-Trasse stößt. Am Drängelgitter vorbei geht es über den viel genutzten Rad- und Fußweg parallel zur Straße Am Försterhof.