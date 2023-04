Tönisvorster Stadtgeschichte Katholische Kirchen als Siegessymbole

Als am Dienstag, 28. Februar 1871, die Nachricht vom bevorstehenden Friedensvertrag zwischen Frankreich und Deutschland im Rheinland eintrifft, kennt die Begeisterung keine Grenzen. Auch nicht in St. Tönis. Auf dem Bahnhof wird die schwarz-weiß-rote Reichsfahne gehisst, und am Abend zieht ein kilometerlanger Fackelzug durch den Ort, an der Spitze die Kapelle des Musikvereins, die die „Wacht am Rhein“ intoniert. Wer eine Flinte oder eine Pistole besitzt, gibt Freudenschüsse ab. In den Fenstern werden bengalische Feuer abgebrannt. „Die Grande Nation ist zu Boden geworfen, Deutschland aber zu einer großen Nation geworden!“, jubelt am nächsten Tag in ihrem Bericht die „Crefelder Zeitung“. Und fügt hinzu: „Deutschland ist nunmehr geachtet von allen Nationen des Erdballs, aber zugleich auch gefürchtet.“ In den nächsten Jahrzehnten werden überall Ehrenmäler für die im Einigungskrieg gefallenen Soldaten errichtet. In Vorst im Jahr 1896 auf dem heutigen Eduard-Heinkes-Platz am Ende der Clevenstraße, wo der Denkmal-Obelisk unter den Schwingen des preußischen Adlers bis Anfang der 1960er-Jahre stand. In St. Tönis entstand erst 1927 ein Kriegerehrenmal, allerdings für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges, auf dem Ehrenfriedhof.