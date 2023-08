Serie: Stadtgeschichte Tönisvorst Lebensfreude durch Vereine und Filme

Der älteste bekannt gewordene Verein in St. Tönis mag wohl die „Gesellschaft Unterhaltung“ gewesen sein, gegründet am 1. Mai im Jahre 1834 von neun friedliebenden Bürgern, um sich im Hinterzimmer einer Gaststätte „ungestört von ungesitteten Gästen auf eine lehrreiche und nützliche Weise zu unterhalten“. Und um Politik zu machen, denn hier kommen regelmäßig die Honoratioren des kleinen Ortes St. Tönis zusammen und fällen in kleinem Kreis wichtige Vorentscheidungen.