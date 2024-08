Die Geschichte der Stadt Tönisvorst Gewalt gegen Juden nach der Pogromnacht in St. Tönis

Es ist Donnerstagvormittag, der 10. November 1938, morgens um 8 Uhr: In den NSDAP-Dienststellen zwischen Schiefbahn und Kaldenkirchen laufen die Telefone heiß. Von Krefeld aus ruft der dortige Propagandaleiter, der SA-Sturmführer Paul Tack, die örtlichen Nazi-Führer im NS-Kreis Krefeld-Kempen an. Er übermittelt ihnen den Befehl, die Einheiten der braunen Schlägertruppe, der Sturmabteilung (SA), mobil zu machen. Sie sollen die Synagogen in Brand setzen und die jüdischen Geschäfte und Wohnungen demolieren. Mit der Aktion reagiert die NS-Führung auf ein Attentat, das ein 17-jähriger, aus Deutschland emigrierter Jude, Herschel Grynszpan, vor zwei Tagen in Paris auf den deutschen Botschaftssekretär Ernst vom Rath verübt hat. Der Jugendliche wollte die Weltöffentlichkeit auf das Schicksal seiner Familie aufmerksam machen. Die war gerade zusammen mit 17.000 anderen polnischen Juden aus Deutschland ausgewiesen und an die Grenze nach Polen abgeschoben worden. Dort irrte sie im Niemandsland hin und her. Verzweifelt war auch Herschel Grynszpans eigene Lage. Sein Pass war abgelaufen, zurück nach Deutschland konnte er nicht mehr. So fuhr er am 7. November zur deutschen Botschaft und streckte vom Rath mit fünf Revolverschüssen nieder. Eine Panikreaktion.