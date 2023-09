Serie: Stadtgeschichte Tönisvorst Erster Weltkrieg — Erst Kriegsjubel, dann Kohldampf

Nun brechen in Europa die politischen Gegensätze auf. Die Großmächte taumeln in einen Krieg, in dem sie kontroverse Machtgelüste verfolgen. Die „Mittelmächte“, die beiden Kaiserreiche Deutschland und Österreich-Ungarn, stehen gegen die Staaten der „Entente“, Russland als Schutzmacht Serbiens, den „Erbfeind“ Frankreich und das die Meere beherrschende England. Am 3. August marschieren die Deutschen, um Frankreich in die Zange zu nehmen, in das neutrale Belgien ein. Als dann die Kämpfe um die deutschen Kolonien in Afrika einsetzen und die USA in den Kampf eintreten, wird der europäische zu einem Weltkrieg.