Raub in St. Tönis : Seniorin auf offener Straße Halskette entrissen

Die Polizei ermittelt, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht (Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Tönisvorst Einer Seniorin ist am Samstag in St. Tönis auf offener Straße die Halskette entrissen worden. In Viersen war es zuvor zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stand eine 84-Jährige gegen 8.50 Uhr am Ostring in St. Tönis auf der Straße, als sie von zwei Männern angesprochen wurde.

Während der Erste nach dem Weg fragte, riss der andere plötzlich an der Halskette. Hierbei riss die Kette, und die Täter konnten zwei goldene Anhänger erbeuten. Nachdem die Dame um Hilfe rief, flüchteten beide Männer und stiegen in 50 Meter Entfernung in einen größeren hellen Kombi.

Die Geschädigte konnte das Kennzeichen nicht erkennen. Das Fahrzeug entfernte sich in Richtung Krefeld. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Die Täter beschreibt das Opfer so: Einer war etwa 1,90 Meter groß, etwas kräftiger gebaut, 20 bis 30 Jahre alt. Er hatte schwarzes Haar, einen kurzen Wangen/Kinn-Bart, schwarze Kleidung und ein südländisches Aussehen. Der zweite Täter war etwas über 1,90 Meter groß, eher dünn, hatte schwarzes Haar, trug keinen Bart und schwarze Kleidung. Auch er war etwa 20 bis 30 Jahre alt.

Am Freitag war in Viersen eine 77-Jährige in Viersen von zwei Frauen angesprochen und aufgefordert worden, auf einem Zettel zu unterschreiben. Als das Opfer verneinte und weiterging, wurde ihr die Halskette vom Hals gerissen. Ob ein Zusammenhang mit der Tat in St. Tönis besteht, steht noch nicht fest.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 02162 377-0 bei der Polizei zu melden.

