Polizei sucht Frau im schwarzen Lackmantel Seniorin aus Tönisvorst wird Opfer eines falschen Polizisten

Eine 89-jährige Frau aus St. Tönis ist am Mittwoch Opfer von Betrügern geworden: Ein falscher Polizeibeamter brachte die alte Dame um einen fünfstelligen Betrag. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erhielt die Seniorin gegen 17.50 Uhr am Mittwochabend einen Anruf. Es meldete sich ein vermeintlicher Polizeibeamter, der angab, dass die Tochter der 89-Jährigen in einen Unfall verwickelt gewesen und nun auf der Polizeiwache sei. Gegen eine Kaution werde die Tochter freigelassen. Mit der Tochter sprechen könne die Frau derzeit nicht.