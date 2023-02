Senioren in Tönisvorst „Alter-nativen“ stellen ihre Angebote vor

Der Verein richtet sich an Frauen und Männer ab etwa 55 Jahren und besteht aus zwei Säulen: dem Café und der Zukunftswerkstatt. Das Café ist in der Regel dreimal in der Woche (montags, mittwochs und donnerstags) geöffnet und bietet neben dem donnerstäglichen Marktfrühstück auch Gedächtnistraining, Bastel- und Singangebote sowie Beratungs- und Infoveranstaltungen (etwa mit der Polizei über Enkeltrick und Co.). Die Zukunftswerkstatt ist ein „lockerer Zusammenschluss von Leuten“, die die Räume und Strukturen des Vereins nutzen. So gibt es dort Angebote in den Bereichen Bildung, Sport, Computer, Spiele und Unterhaltung, aber auch eine Hospizgruppe und ein Trauercafé gehören zur Zukunftswerkstatt.