Weltbekannte Harfinistin im Seniorenhaus St. Tönis Kulturnachmittag „Ein Engel für Dich“ im Seniorenhaus

Die Litauerin Giedrė Šiaulytė ist eine der wenigen Harfenistinnen, die neben der Keltischen Harfe auch die Große Konzertharfe und die Josef-Häussler-Harfe souverän beherrschen. Noch während ihres Masterstudiums am Mozarteum in Salzburg bekam die Künstlerin im Jahr 2010 eine Anstellung als Soloharfenistin im Nationalen Symphonieorchester des polnischen Rundfunks. Nach einem Auslandssemester am Nationalen Konservatorium in Paris schloss sie das Mozarteum 2011 mit Auszeichnung ab.