Seniorenhaus in St. Tönis Ein Dankeschön an die Ehrenamtler

Das geschah vor allem im Namen der Seniorinnen und Senioren, die regelmäßig in den Genuss der zusätzlichen Betreuung kommen und den Einsatz zu schätzen wissen. Astrid Ruhland, die die ehrenamtlichen Dienste in St. Tönis koordiniert, und ihre Kollegin vom Sozialen Dienst, Vanessa Thienenkamp, gestalteten einen Nachmittag zu Ehren der unentgeltlich im Seniorenhaus Aktiven, der zeigte, dass die Chemie zwischen ihnen stimmt. Astrid Ruhland betonte: „Sie schenken den Bewohnerinnen und Bewohnern Ihre Zeit, Persönlichkeit und ehrliche Anteilnahme. Das ist etwas sehr Wertvolles. Das Ehrenamt ist mit seinen Facetten wie ein großer, bunter Blumenstrauß und verleiht dem Seniorenhaus einen besonderen Glanz.“ Die Häuser in St. Tönis und in Vorst fördern die Ehrenamtler als eingeschworene Gemeinschaft für die gute Sache. Denn neben den Betreuungsleistungen für die Bewohner sei das Netzwerken und die Bildung von Freundschaften untereinander ebenso wichtig.