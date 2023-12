Seniorenhäuser in Tönisvorst Ohne Ehrenamtler wäre vieles nicht möglich

Die Ehrenamtlichen werden in den Seniorenhäusern gut betreut und rücken nicht nur am 5. Dezember, dem Tag des Ehrenamtes, in den Mittelpunkt. Die Ehrenamtler stehen vielmehr allzeit im Fokus und haben gleich zwei Ansprechpartner, die sich kümmern und organisieren. Es handelt sich um Astrid Ruhland in St. Tönis und Petra Hanke in Vorst, beide vom Sozialen Dienst der Häuser. „Das Ehrenamt ist bei uns gut eingebettet. Wir vom Sozialen Dienst sind das Bindeglied. Wir schauen dabei immer, was für den Ehrenamtler passt. Es ist wichtig zu wissen, welche persönlichen Stärken und Vorlieben jemand mitbringt, der sich engagieren möchte. Auf der anderen Seite kommt hinzu, was sich unsere Bewohner wünschen. Alles muss zusammen passen. Wir bringen das zusammen und bieten eine reflektierte Begleitung an“, sagt Ruhland.