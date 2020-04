Während des Coronavirus : Vorster Senioren sprechen und sehen Verwandte übers Tablet

Vorst Die Bewohner des Vorster Seniorenhauses „Kandergarten“ können ihren Angehörigen nun auch während der Corona-Krise zumindest ein bisschen nah sein.

Also kauften die Grünen günstig ein gebrauchtes Tablet, „pimpten“ es auf, statteten es mit der App aus, die die Bildtelefonie möglich macht, und übergaben es am Gründonnerstag dem Vorster Seniorenhaus Kandergarten. „Das wird jetzt in dem kleineren der beiden Tönisvorster Seniorenhäuser getestet, und vielleicht ist es ja möglich, dauerhaft eine solche Form der Kommunikation für die Bewohner anzubieten“, hofft Cox. Schließlich gebe es einige Senioren, deren Kinder und Enkel weiter weg wohnen und nicht so häufig zu Besuch kommen können.