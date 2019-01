Serie Hier wird Kultur gemacht : Als Gast kommen, als Freund gehen

Am 25. Januar gibt Tobias Neumann ein Hutkonzert. Das heißt, es wird kein Eintritt erhoben, hinterher wird mit dem Hut gesammelt. Er spielt einen Mix aus Barpiano, Evergreens und Eigenkompositionen. (v.l.): Chefin Silvia Overbeck, Pianist Tobias Neumann und Mitarbeiterin Veronika Köhler Foto: Norbert Prümen (nop)

Vorst Seit mehr als sechseinhalb Jahren steht das Kulturcafé Papperlapapp in Vorst im Zeichen von Kultur und Genuss.

Wenn‘s Glöckchen schellt, kommen Gäste: Der Weg ins Vorster Kulturcafé Papperlapapp führt durch eine schwere Holztür, hinter der sich ein gemütlicher Gastraum befindet. Breite Holzdielen, eine Backsteinwand und warme Farben schaffen echte Wohnzimmeratmosphäre. Die gläserne Kuchentheke gibt den Blick frei auf hausgemachte Köstlichkeiten. „Was darf’s sein?“, fragt Silvia Overbeck, die gute Seele dieses besonderen Kulturortes.

Seit mehr als sechseinhalb Jahren steht das Haus an der Clevenstraße 15 im Zeichen von Kultur und Genuss. „Als wir am 1. Juni 2012 eröffnet haben und die ersten Gäste unser Café betraten, verschwanden die letzten Handwerker durch die Hintertür“, erinnert sich Overbeck an den langersehnten Moment nach zehn stressigen Monaten voller Plackerei. In dieser Zeit packten fünf Freundinnen, ihre Männer und erwachsenen Kinder, freiwillige Helfer und Handwerker kräftig an, um aus der ehemaligen Gaststätte Packbier etwas Neues zu zaubern.

Das "Papperlapapp" an der Clevenstraße hat sich in Vorst längst etabliert und ist ein beliebter Treffpunkt. Foto: Kurt Lübke

Info Café Papperlapapp mit neuen Öffnungszeiten Adresse Kulturcafé Papperlapapp, Clevenstraße 15, 47918 Tönisvorst Öffnungszeiten Mittwochs bis sonntags von 9 bis 18 Uhr, bei Veranstaltungen und am ersten Freitag im Monat bis 22 Uhr Veranstaltungen Was wann los ist, steht wie auch die Speisekarte online: www.papperlapapp-kulturcafe.de

Viele Vorster erinnern sich noch heute gut an den Zustand des 170 Jahre alten Gebäudes vor der Sanierung – und genießen ihr frisch gezapftes Bier nun in gastlicher Café-Umgebung statt im Kneipencharme. Die Idee war simpel: „Wir wollten einen Ort schaffen für Gesellschaften, Lesungen, Ausstellungen, Musikabende und Theater“, sagt Overbeck. Dass dies funktionierte, ist das Ergebnis harter Arbeit und steter Optimierung des Gesamtkonzepts – bis heute. „Wir denken vom Gast her, nehmen Tipps und Ratschläge gerne an“, sagt Overbeck.



Dazu gehört, dass viele Veranstaltungen vor zwei Jahren zum „Hut-Freitag“ wurden: Statt Eintritt kreist seither am Ende der Hut. Den ersten Hut-Freitag 2019 bestreitet der Vorster Pianist Tobias Neumann am

Beispiel aus dem Programm im Kulturcafé: Die Krefelder Tieranwältin Susan Beaucamp berichtete im Januar 2017 aus ihrer Praxis. Foto: Wolfgang Kaiser

25. Januar. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Die Gäste erwartet ein heiterer Mix aus Barpiano, Evergreens und humorigen Eigenkompositionen. Wie immer gilt: Um Reservierung wird gebeten.