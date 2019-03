St. Tönis: Jeden zweiten Mittwoch kommt eine andere Suppe auf den Tisch

St. Tönis Seit fünf Jahren gibt es die Suppenküche der katholischen Gemeinde im Marienheim. Jeden zweiten Mittwoch werden 60 bis 70 Gäste von Ehrenamtlern bekocht.

Zur Feier des Tages packen die St. Töniser Hobbymusiker Harry Klupsch und Hajo Thelen die Gitarren aus und spielen für die Besucher und Ehrenamtler der Suppenküche. Seit fünf Jahren gibt es die Einrichtung der katholischen Kirchengemeinde St. Cornelius im Marienheim an der Rue de Sées.

Maria Leyendeckers, damals Leiterin des Familienzentrums Marienheim, hatte die Idee, alle zwei Wochen ein kostenloses Mittagessen für jeden, der daran Interesse hat, anzubieten. „Uns war es wichtig, Menschen, die sonst vielleicht alleine essen, hier in einer geselligen Runde zusammenzubringen“, erzählt Johannes Thelen. Der 73-Jährige ist von Anfang an dabei und mit Franz Föhles einer von zwei Köchen, die regelmäßig jeden zweiten Mittwoch ab 11.30 Uhr für 60 bis 70 Besucher Suppe kochen, Kuchen backen oder Pudding anrühren. „Nach der Suppe gibt es für jeden noch einen Nachtisch, den wir am Tag vorher zubereiten, und eine Tasse Kaffee“, erzählt der Ehrenamtler.