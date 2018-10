„Sehr gut“ für das Seniorenhaus St. Tönis

TÖNISVORST Der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) ermittelt in einer Qualitätsprüfung jedes Jahr die Qualität der Betreuung und Pflege in den Seniorenhäusern. Für das Jahr 2018 erbrachte die Prüfung für das Seniorenhaus St.

Jutta Hartmann, Geschäftsfeldleitung Seniorenhilfe der Alexianer Tönisvorst GmbH, zeigt sich stolz: „Schon im vergangenen Jahr gab uns der MDK für unser Haus in St. Tönis mit der Durchschnittsnote von 1,1 eine sehr gute Bewertung. Dass wir jetzt hier optimal dastehen, zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Die Seniorenpflegeeinrichtungen werden von Fachkollegen des MDK jährlich an einem Tag stichprobenweise durchleuchtet. Dabei spielen verschiedene Kriterien eine Rolle, wie zum Beispiel Pflege und medizinische Versorgung, Umgang mit Demenz, Betreuung und Alltagsgestaltung sowie das Wohnen selbst mit allem, was dazu gehört. Auch Bewohner werden befragt, so dass sich dem MDK ein aus allen Perspektiven schlüssiges Bild ergibt. Die Prüfung ist ein Ansporn, im Alltag nicht nachzulassen.