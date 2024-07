Bad „H2Oh!“ in Tönisvorst Schwimmen lernen in den Ferien

Schwimmanfänger im Alter von fünf bis zehn Jahren können in den Sommerferien im Bad „H2Oh!“ in St. Tönis ganz gezielt aufs Seepferdchen-Abzeichen hinarbeiten: Die Bäderbetreiberin NEW bietet insgesamt sechs Intensivkurse mit Begleitpersonen an, zwei haben in dieser Woche bereits begonnen. Die Nachfrage nach Anfängerkursen sei generell groß, berichtet Armin Brückner, Abteilungsleiter Bäder bei der NEW. Vor allem die regulären Kurse außerhalb der Ferien seien immer sehr schnell ausgebucht. Er rechnet aber damit, dass die Intensiv-Ferienkurse für je bis zu zehn Schwimmanfänger auch alle ausgebucht sein werden. Noch sind Plätze frei.