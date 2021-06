Schwimmbad in St. Tönis : „H2Oh!“ soll ab dem 10. Juni wieder öffnen

Das „H2Oh!“ an der Schelthofer Straße in St. Tönis ist seit November geschlossen (Archivfoto). Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Seit November ist das Tönisvorster Hallenbad „H2Oh!“ an der Schelthofer Straße wegen der Corona-Einschränkungen geschlossen. Nun gibt es einen Öffnungstermin – sofern die Inzidenzwerte weiterhin niedrig bleiben.

Das Schwimmbad „H2Oh!“ an der Schelthofer Straße 80 in St. Tönis soll nach der corona-bedingten Schließung in der kommenden Woche wieder geöffnet werden. Dies teilte der Betreiber, die NEW AG aus Mönchengladbach, am Mittwoch mit.